نشاط للرياح وأمطار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية وارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.وأكد، في تصريحاته لـ«الدستور»، ارتفاع درجة الحرارة من 2 إلى 3 درجات مئوية عن الطبيعي، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 25 لـ30 كم فى الساعة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية، ووسط سيناء.ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب الصعيد.ويسود الطقس لطيف ليلا على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يتوقع الخبراء حدوث شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.