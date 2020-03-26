طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال المصريين العالقين بالخارج

أعلنت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال المصريين العالقين بالدول الخارجية والراغبين فى العودة إلى بلادهم خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب تقنين الإجراءات اللازمة مع وزارتى الهجرة والخارجية، حيث من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران " بتسيير رحلات جوية دولية الى تلك الوجهات لنقل المصريين.ومن جانبها، أعلنت الإدارة العامة للحجر الصحى بمطار القاهرة برئاسة الدكتور حازم حسين، حالة الاستنفار القصوى استعدادا لوصول المصريين العالقين بالخارج للكشف الطبى عليهم، وفقا لتوجيهات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، للمحاولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد القاتل covid-19.وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، قد وجها بضرورة تكثيف حملات التعقيم والتطهير بكافة المطارات المصرية، ومواقع العمل والمنشآت التابعة للوزارة يوميًا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومستشفى مصر للطيران، عبر استخدام مواد تعقيم معتمدة وأجهزة الرش المناسبة، حيث شملت أعمال التعقيم بوابات المطارات وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وcheck in وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعة وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الانتظاروإستراحات الدرجة الأولى، وتعقيم الصالات التي تستفبل الطيران الداخلى عقب رحلة، فضلًا عن كافة المرافق العامة بالمطارات.