سوهاج: حملات تطهير وتعقيم وضبط مخالفي الحظر بالمراكز

أعلنت محافظة سوهاج، عن شن حملات مكبرة بمراكز ساقلتة، جهينة، حي غرب، طما، المراغة، للتأكد من غلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة، والتزام المواطنين بقرار حظر التجوال ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.وأكد عدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة طما، تطبيق حظر التجوال وإغلاق المحلات الواردة بالحظر في مواعيدها، مع الالتزام من قبل المحلات التجارية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بـ"المدمر" جهزت مواد مطهرة لتطهير قرية "الهيشة" بالكامل، كما تم توزيع الكمامات على العمال، للحفاظ على سلامتهم، لافتا إلى ضبط سيارة كسح تلقي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضح عبد المنعم علي عبد القوي، رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أنه تم التنبيه على المواطنين بشأن حظر التجوال وغلق جميع المحال التجارية، كما تمت المتابعة والمرور على جميع شوارع المدينة وقراها والتأكد من إلتزام المواطنين بالحظر.وقال ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم حظر حركة المواطنين على جميع الطرق العامة مع إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص بالمركز بداية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، مشيرا إلى أنه خلال حملات مكبرة تم غلق المحال التجارية والحرفية بالمركز، وغلق المقاهي والكافتيريات والنوادي وأنشطة الترفيه والمطاعم وما يماثله من محال ومنشآت غلقا كليا، واستهدفت الحملة المحال التجارية والحرفية والمقاهي والكافتيريات والنوادي والمطاعم بمدينة جهينة وقرية الطليحات وقرية جهينة الشرقية وقرية عنيبس؛ وتم غلق جميع المحال التجارية والحرفية بداية من الساعة الخامسة مساءا حتي الساعة السادسة من اليوم، بالإضافة إلى استمرار حملات التعقيم والتطهير للمصالح والمنشآت الحكومية والحيوية بالمركز.وأشارت فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج، إلى متابعة سريان تطبيق الحظر الليلي للمواطنين من الساعة السابعة مساء، مشيرة إلى تنفيذ حملات مكبرة مسائية لغلق المحال العامة من الساعة الخامسة مساء حيث تم غلق 7 محلات تجارية منها 2 بلاي ستيشن، كما تم المرور على جميع المحال والمقاهي العامة والكافيهات، وتم غلقها جميعًا وتم التنبيه على المسئولين عنها بالالتزام بالمواعيد المحددة حرصًا على سلامتهم، بالإضافة إلى تنفيذ حملة تطهير شملت "مبني هيئة الأبنية التعليمية، ومدرسة النهضة"، من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.ولفت حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، إلى متابعة سريان تطبيق الحظر على المواطنين بالمدينة وقراها من الساعة السابعة، وتم إلزام جميع المحال التجارية بمواعيد الإغلاق الساعة الخامسة مساء، مشيرا إلى تطهير وتعقيم الوحدات الخدمية، ودور العبادة والشوارع بقرية شندويل، ونجع طايع، وقرية البطاخ وتوابعها، بالتعاون مع المجتمع المدني وشبابا الأحزاب السياسية، مضيفا إلى أن ه تم تعقيم "ادارة التأمينات والمعاشات، ومحطة سكة حديد المراغة، والمحكمة الجزئية بالمراغة، وادارة التامين الصحي بالمراغة، وادارة التضامن الاجتماعي بالمراغة، كذلك تم رش الشوارع بالمدينة غرب السكة الحديد، وناحية الضياع.