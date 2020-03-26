مستشار الرئيس للشئون الصحية: الالتزام يجنبنا انتشار كورونا والموضوع فى إيدينا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن حالة القلق الموجودة بين المواطنين نابعة مما يحدث في جميع أنحاء العالم، نتيجة انتشار فيروس كورونا وتداعياته في أكثر الدول المتقدمة والتي لديها إمكانيات هائلة.وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هدف الدولة المصرية من كل الإجراءات التي تتخذها حاليًا هو مواجهة انتشار فيروس كورونا وعدم الوصول للمراحل التي وصلت إليها الدول الأخرى.وشدد على ضرورة التعاون والتكاتف بين الجميع لحماية أنفسنا من انتشار فيروس كورونا، معلقًا: "الالتزام يجنبنا التعرض لمشكلات حقيقية والموضوع في إيدينا دلوقتي".وأوضح أن الأنظمة الصحية انهارت في بعض الدول المتقدمة، نظرًا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذه القضية تمس الجميع، سواء الدولة أو المواطنين.