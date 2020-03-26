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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس للشئون الصحية: الالتزام يجنبنا انتشار كورونا والموضوع فى إيدينا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:31 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
هدير شعراوي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن حالة القلق الموجودة بين المواطنين نابعة مما يحدث في جميع أنحاء العالم، نتيجة انتشار فيروس كورونا وتداعياته في أكثر الدول المتقدمة والتي لديها إمكانيات هائلة.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هدف الدولة المصرية من كل الإجراءات التي تتخذها حاليًا هو مواجهة انتشار فيروس كورونا وعدم الوصول للمراحل التي وصلت إليها الدول الأخرى.

وشدد على ضرورة التعاون والتكاتف بين الجميع لحماية أنفسنا من انتشار فيروس كورونا، معلقًا: "الالتزام يجنبنا التعرض لمشكلات حقيقية والموضوع في إيدينا دلوقتي".

وأوضح أن الأنظمة الصحية انهارت في بعض الدول المتقدمة، نظرًا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذه القضية تمس الجميع، سواء الدولة أو المواطنين.

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