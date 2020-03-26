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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 11440 عبوة كحول مجهول المصدر بالمنوفية

الخميس 26/مارس/2020 - 02:30 م
ضبط عبوة كحول
ضبط عبوة كحول
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط مصنع مطهرات طبية بقويسنا يعمل بدون ترخيص، والتحفظ على 11 ألفًا و440 عبوة كحول، وذلك خلال الحملات التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة وحقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة اليوم الخميس، أسفرت عن تحرير 35 محضرًا مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة،و210 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف أن من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير 2 محضر جنح بناحية أشمون ضد أصحاب محل بقالة ومحل مواد غذائية والتحفظ على 960 باكو شاي، و1 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، كما تم تحرير 2 محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن مواد غذائية والتحفظ على 500 كجم سكر مجهولة المصدر، وآخر ضد صاحب مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص.

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