دول تأثرت بـ«كورونا» ولم تسمع عنها

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو لدول مصاب شعبها بفيروس كورونا، ولم نسمع عنها خلال الأحداث الجارية.وكانت هذه الدول:جمهورية الرأس الأخضر، تقع غرب إفريقيا، وبها ٤ مصابين.مملكة إسواتيني، تقع جنوب إفريقيا، وبها ثلاثة مصابين بفيروس كورونا.جمهورية الدومينيكان، إحدي دول البحر الكاريبي، وسجلت ٣٩٢ إصابة.ليختنشتاين، وتعد أصغر الدول الأوروبية، وسجلت ٥١ إصابة.جمهورية سان مارينو، تقع في شبه الجزيرة الإيطالية، وسجلت ١٨٧ إصابة و٢٠ حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.دولة أندورا، سادس أصغر دولة في أوروبا، سجلت ١٨٨ حالة كورونا.جمهورية جزر فيجي، تقع غرب المحيط الهادئ وتتألف من ٨٠٠ جزيرة، وسجلت ٥ حالات كورونا.