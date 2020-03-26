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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دول تأثرت بـ«كورونا» ولم تسمع عنها

الخميس 26/مارس/2020 - 02:28 م
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو لدول مصاب شعبها بفيروس كورونا، ولم نسمع عنها خلال الأحداث الجارية.

وكانت هذه الدول:
جمهورية الرأس الأخضر، تقع غرب إفريقيا، وبها ٤ مصابين.

مملكة إسواتيني، تقع جنوب إفريقيا، وبها ثلاثة مصابين بفيروس كورونا.

جمهورية الدومينيكان، إحدي دول البحر الكاريبي، وسجلت ٣٩٢ إصابة.

ليختنشتاين، وتعد أصغر الدول الأوروبية، وسجلت ٥١ إصابة.

جمهورية سان مارينو، تقع في شبه الجزيرة الإيطالية، وسجلت ١٨٧ إصابة و٢٠ حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

دولة أندورا، سادس أصغر دولة في أوروبا، سجلت ١٨٨ حالة كورونا.

جمهورية جزر فيجي، تقع غرب المحيط الهادئ وتتألف من ٨٠٠ جزيرة، وسجلت ٥ حالات كورونا.

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