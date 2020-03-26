البرلمان الإيرانى يشيد بالحرس الثورى فى محاربة كورونا

أشاد رئيس البرلماني الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الخميس، بقوات الحرس الثوري الإيراني لتفانيها وجهودها الدءوبة، للمساعدة في حماية الشعب من جائحة كورونا.وقال لاريجاني، في خطاب عبر الفيديو للمشاركين في تمرين دفاع بيولوجي أطلقته القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن وقف انتشار الفيروس يحتاج إلي التفاني والاجتهاد.وأضاف أنه منذ الأيام الأولى من الحرب ضد المرض، وضع القادة جميع قدرات الحرس الثوري في خدمة حماية الإيرانيين من الفيروس.كما أشاد لاريجاني بالجهود التي تبذلها المنظمات والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك وزارة الصحة، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، قائلًا إن استجابة إيران لتفشي الفيروس كانت أفضل بكثير من العديد من البلدان الأخرى التي تدعي أن لديها مرافق ومعدات متطورة.وبدأت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، بمناورات الدفاع البيولوجي في جميع أنحاء إيران بمشاركة وحدات الحرب الحديثة، وستستمر لمدة ثلاثة أيام، وتغطي 3000 موقع في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك 100 موقع في طهران، بحضور وحدات الحرب الحديثة من القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والباسيج، ويشمل التمرين عمليات تطهير واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران.وتجرى المناورة بالتنسيق مع المقر الوطني لمعركة كورونا، وامتثالا لسياسات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.وأعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، أن جميع المراكز الطبية التابعة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك المستشفيات الميدانية، تُستخدم بكامل طاقتها في التمرين.وتقوم 100 وحدة من القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بقيادة 10 قواعد، بعمليات تطهير.وشكل الحرس الثوري الإيراني قاعدة مكافحة الفيروس التاجي لتنسيق الجهود في المعركة، وترتيب التعاون مع وزارة الصحة.كما زوّد الحرس الثوري الإيراني والباسيج المعدات الطبية اللازمة في جهود احتواء الفيروس.