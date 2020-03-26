1.9 مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في ضوء الظروف والوضع الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا.وأشار محافظ البحيرة، إلى قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة على قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة والمتعاقد عليها مع الشركات الزراعية والمقاولات لعدد 3796 عاملا من المستحقين للمنحة بإجمالي مبلغ مليون و898 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل.وقال السيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة، إنه تم إيداع المبلغ بالكامل بمكتب البريد وإخطار العمالة بميعاد صرفها طبقا لقواعد الصرف بهيئة البريد لمنع التكدس، ولتخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى قيام المديرية ومكاتب العمل بتوجيه العمالة غير المنتظمة وغير المسجلة بالشركات بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للوزارة http:www.manpower.gov.eg