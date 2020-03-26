تعقيم «الإسكان الاجتماعى» قبل تسليمه للمواطنين بالفيوم الجديدة

تفقد المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أعمال التعقيم بالمباني الإدارية بالمدينة وتنظيف الوحدات، إذ يجري تعقيم موقع رقم (٥) بالإسكان الاجتماعي لعدم انتشار فيروس كوفيد المستجد، قبل تسليمها للمواطنين.وأجرى رئيس الجهاز، جولته في المدينة بالمرور على جميع الشركات العاملة على تنفيذ المشروعات، مشددًا عليها اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بها.وشدد رئيس الفيوم الجديدة على جميع المحلات والصيدليات بالمدينة باتباع جميع سبل الوقاية والالتزام بتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء طوال فترة الحظر، للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد وحرصا على سلامة المواطنين بالمدينة.