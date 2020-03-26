محافظ المنوفية يطلق مبادرة «رد الجميل» لبيع السلع بأسعار مخفضة

أطلق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، مبادرة "رد الجميل" لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية وعدد من أصحابالمحلات الكبرى "الهايبرات".وفي بداية اللقاء قدم المحافظ الشكر للقائمين علي المبادرة مشيدا بوطنيتهم وحرصهم الكامل علي التكاتف من أجل عبور هذه الأزمة، مؤكدا علي أنه ليس بغريب علي أهالي وأبناء محافظة المنوفية حسهم الوطني فقد ضربوا الأمثال علي مر العصور في الوطنية والتكاتف، مشيرا إلي أن تكاتف أعضاء مجلس النواب والعديد من رجال الأعمال بالمحافظة يعطي دفعة قوية للعمل المشترك والنهوض بكافة الخدمات.وتهدف المبادرة الي توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة، كما أكد محافظ المنوفية علي بدء تفعيل المبادرة من يوم الاثنين القادم في عدد 20 "هايبر" علي مستوي المحافظة بواقع 2 "هايبر" بكل مركز ومدينة.وتقتصر المبادرة علي السلع الأساسية كالسكر والزيت والمكرونة والسمن والأرز بأسعار مخفضة، بحيث يباع السكر بـ 7.75 بدلا من 9.5 جنيه،والزيت 900 م بـ 14.5 بدلا من 17 حنيه، ومكرونة أدم 350 جم ب 2.5 بدلا من 3.5 جنيه، وسمن روابي بـ 36 ج بدلا من 40 جنيه، وأرز بـ 7.75 ج بدلا من 9 جنيه، علي أن تستمر المبادرة لمدة 15 يوم وتجدد، وقرر المحافظ عقد اجتماع الخميس القادم لمعرفة مدي فاعلية هذه المبادرة مع الإلتزام التام بالأسعار والسلع المتفق عليها.