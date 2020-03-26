تفاصيل عن حصاد كورونا في القارة السمراء

أعلن الاتحاد الإفريفي اليوم الخميس عن رصد 2746 إصابة بفيروس كورونا في 46 من 54 دولة إفريقية، مع تسجيل 72 وفاة في 14 دولة.وأوضحت المنظمة الإفريقية عبر بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن العدد الأكبر من الإصابات (1159) والوفيات (53) بكورونا من نصيب دول شمال إفريقيا، حيث سجلت مصر 456 إصابة و21 وفاة، والجزائر 302 و21 حالة تباعا، والمغرب 225 و6 حالات، وتونس 173 و5 حالات.وفي غرب إفريقيا تحتل بوركينا فاسو المرتبة الأولى بـ146 إصابة و4 وفيات، وتليها السنغال بـ99 إصابة، وكوت ديفوار (80 إصابة) وغانا (69) ونيجيريا (51).وفي جنوب القارة السمراء تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في جمهورية جنوب إفريقيا (709 إصابة)، فيما رصدت في ناميبيا 6 حالات، وفي موزامبيق 5 حالات، وفي أنغولا 3 حالات، ونفس عدد الإصابات في زيمبابوي إضافة إلى وفاة واحدة.وحصة شرق إفريقيا من حصاد كورونا تتمثل في 197 إصابة و3 وفيات، منها 48 إصابة ووفاتان في موريشيوس، و41 إصابة في رواندا و25 في كينيا، و19 في مدغشقر، و14 في أوغندا و12 في كل من إثيوبيا وتنزانيا.وفي وسط إفريقيا رصدت 150 إصابة و5 وفيات، منها 75 إصابة ووفاة واحدة في الكاميرون، و48 إصابة و3 وفيات في الكونغو الديمقراطية، 9 إصابات في غينيا الاستوائية و6 في الغابون، و5 في جمهورية إفريقيا الوسطى و3 في تشاد.وتجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، 470 ألف شخص عبر العالم، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 20 ألف حالة.