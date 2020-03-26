الأرصاد: طقس الجمعة معتدل نهارًا بارد ليلًا.. ورياح على كل الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا بالقاهرة الكبرى وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى الوجه البحري يكون الطقس معتدلا نهارا، مائلا للبرودة ليلا وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة.أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيسود طقس لطيف نهارا، بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.فيما يسود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيكون الطقس حارا نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 15 24شبين الكوم 15 24طنطا 15 24دمنهور 15 21الإسكندرية 15 21بلطيم 14 20مطروح 13 19السلوم 10 19سيوة 15 23بورسعيد 15 22دمياط 15 21الزقازيق 15 24الاسماعيلية 14 25السويس 15 25العريش 14 21رفح 13 21رأس سدر 16 26نخل 09 26نويبع 18 27طابا 17 26كاترين 08 20الطور 19 26شرم الشيخ 20 27الغردقة 19 28مرسى علم 19 28الفيوم 14 29بنى سويف 14 29المنيا 15 29أسيوط 14 30سوهاج 15 32قنا 16 34الأقصر 16 35أسوان 19 36أبوسمبل 20 38الوادى الجديد 16 34شلاتين 16 29أبورماد 17 29حلايب 17 28رأس حدربة 17 28