رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الجمعة معتدل نهارًا بارد ليلًا.. ورياح على كل الأنحاء

الخميس 26/مارس/2020 - 02:24 م
الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا بالقاهرة الكبرى وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى الوجه البحري يكون الطقس معتدلا نهارا، مائلا للبرودة ليلا وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة.

أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فيسود طقس لطيف نهارا، بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما يسود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيكون الطقس حارا نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 24
شبين الكوم 15 24
طنطا 15 24
دمنهور 15 21
الإسكندرية 15 21
بلطيم 14 20
مطروح 13 19
السلوم 10 19
سيوة 15 23
بورسعيد 15 22
دمياط 15 21
الزقازيق 15 24
الاسماعيلية 14 25
السويس 15 25
العريش 14 21
رفح 13 21
رأس سدر 16 26
نخل 09 26
نويبع 18 27
طابا 17 26
كاترين 08 20
الطور 19 26
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 19 28
مرسى علم 19 28
الفيوم 14 29
بنى سويف 14 29
المنيا 15 29
أسيوط 14 30
سوهاج 15 32
قنا 16 34
الأقصر 16 35
أسوان 19 36
أبوسمبل 20 38
الوادى الجديد 16 34
شلاتين 16 29
أبورماد 17 29
حلايب 17 28
رأس حدربة 17 28

موضوعات متعلقة

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

مصادر تكشف عن قرارات وزير التعليم اليوم

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

تستهدف تحسين الأحوال المعيشية.. الحكومة توافق على موازنة 2020-2021

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

مصادر تكشف عن قرارات وزير التعليم اليوم

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

منوعات

الكشف عن خطر صحي مرتبط بالتجمعات

دراسة: الأسنان تكشف تفاصيل خاصة عن حياتك

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

عرض «عروستى» للأطفال على «يوتيوب».. الليلة

مصطفى عوض يواجه «كورونا» بكل لغات العالم

مقهى الفجيرة الثقافى يطلق مبادرة «شذرات» على التواصل الاجتماعى

«ثقافة أبوظبى» تغلق مؤقتًا جميع المواقع والمراكز الثقافية