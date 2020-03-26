«المرشدين السياحيين»: نبحث توفير دعم مالي في ظل أزمة كورونا

كشف حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، أن النقابة ستقوم بإرسال الكشف الذى طلبته وزارة القوى العاملة بالبيانات الكاملة لأعضاء نقابة المرشدين على مستوى الجمهورية يوم الأحد القادم، وفقا لكل محافظة والرقم القومي الخاص بهم، وذلك بشأن توفير بدل بطالة للمرشدين السياحيين فى ظل الأوضاع التى يمرون بها حاليا مع أزمة الفيروس المستجد كورونا.واضاف" النحلة" فى تصريحات لـ " الدستور" أن أعداد المرشدين العاملين حاليا يصل إلى أكثر من 11 ألف مرشد سياحي،مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين ممثلى النقابة والمستشار القانوني لوزارة السياحة لبحث مشاكل المرشدين يوم الاحد القادم، ورفعها إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار للتواصل مع الجهات المعنية من الدولة سواء الخاصة بالتأمينات الاجتماعية أو وزارة الصحة.وأوضح "النحلة" أن مجلس النقابة سيقوم بطرق كافة الابواب المشروعة والاتصال بكافة الجهات التنفيذية، لتحقيق مطالب المرشد ومساعدته فى هذة الأزمة التى عصفت به خلافا عن الازمات الأخرى التى واجهت القطاع وتحمله المرشد وحده دون مساندة أحد.