الغرفة التجارية بالدقهلية تنظم العمل بالأسواق تجنبًا للتزاحم

استجاب محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهليه لطلب المهندس أحمد رعب، رئيس غرفة التجارية الدقهلية لفتح مجمع الخضروات والفاكهة بالدقهلية (سوق الجملة) واستثناء محلات الخضروات والفاكهة من الحظر على مدار 24 ساعة لتوفير الخضروات والفاكهة للمواطنين وعدم استغلال فتره الحظر لرفع أسعار الخضروات والفاكهة على المواطنين.وشهدت أسواق محافظة الدقهلية استقرارًا في اسعار الخضر والفاكهة وتوافر الخبز رغم الحظر.وقال رعب إن المستوى العام للأسعار فى سوق الجملة فى شارع عبدالسلام عارف يعمل طوال ٢٤ساعة وراء هذا الانتظام تفاديًا حدوث أى اختناقات فى حلقات التداول المختلفة من تجزئة وقطاع.وشدد رعب على أن المواطن علية تلبية احتياجاتهم الفعلية حتى لا يزيد الطلب عليها مما يسهم فى رفع الأسعار دون مبرر موضوعى.ومن جانب قال محمد فوزى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة النوعية لأصحاب المخابز البلدية والافرنجية إنه تم إعداد كشوف بأسماء المخابز والعاملين فيها حتى يتم استثناؤهم من الحظر الذى يستمر حتى السادسة صباحًا ويكون إنتاج الخبز متاحًا فى موعد فتح ماكينات الصرف فى السادسة، معترفًا بأن مخاوف البعض من تأثر المتاح من الخبز نتيجة الحظر تسبب فى ظهور الطوابير أمام بعض المخابز، علمًا أن يومى الجمعة والسبت عمل عادى للمخابز.