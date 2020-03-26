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محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى فهمي وديانا كرزون ضيفا برنامج «سهرانين»

الخميس 26/مارس/2020 - 02:22 م
مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
أمير محمد خالد
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يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنان مصطفى فهمي والفنانة ديانا كرزون، في برنامجه "سهرانين"، على قناة ON، غدا الجمعة.

يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، لا سيما المعاكسات التي يتعرض لها "فهمي" كثيرا.

ويتحدث أيضا عن شقيقه الفنان حسين فهمي، وفارق العمر بينهما، وموقفيهما من التقدم في العمر، ليقول مصطفى: "على الورق حسين الكبير.. لكن في الحقيقة أنا الكبير".

في نفس السياق، تتحدث ديانا كرزون عن حبها للغناء وكواليس عملها مع العديد من نجوم الفن.

يبث اللقاء غدا الجمعة، الموافق 27 مارس، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساءً. شاهد

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