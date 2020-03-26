مصطفى فهمي وديانا كرزون ضيفا برنامج «سهرانين»
الخميس 26/مارس/2020 - 02:22 م
أمير محمد خالدطباعة
يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنان مصطفى فهمي والفنانة ديانا كرزون، في برنامجه "سهرانين"، على قناة ON، غدا الجمعة.
يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، لا سيما المعاكسات التي يتعرض لها "فهمي" كثيرا.
ويتحدث أيضا عن شقيقه الفنان حسين فهمي، وفارق العمر بينهما، وموقفيهما من التقدم في العمر، ليقول مصطفى: "على الورق حسين الكبير.. لكن في الحقيقة أنا الكبير".
في نفس السياق، تتحدث ديانا كرزون عن حبها للغناء وكواليس عملها مع العديد من نجوم الفن.
يبث اللقاء غدا الجمعة، الموافق 27 مارس، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساءً. شاهد
يتناول اللقاء أحاديث عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، لا سيما المعاكسات التي يتعرض لها "فهمي" كثيرا.
ويتحدث أيضا عن شقيقه الفنان حسين فهمي، وفارق العمر بينهما، وموقفيهما من التقدم في العمر، ليقول مصطفى: "على الورق حسين الكبير.. لكن في الحقيقة أنا الكبير".
في نفس السياق، تتحدث ديانا كرزون عن حبها للغناء وكواليس عملها مع العديد من نجوم الفن.
يبث اللقاء غدا الجمعة، الموافق 27 مارس، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساءً. شاهد