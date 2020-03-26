«العنانى» يناقش آخر مستجدات المتحف المصرى الكبير

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، بأعضاء مجلس إدارة المتحف، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة المقبلة في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وخلال الاجتماع الذي عُقد عصر أمس، استعرض اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، الوضع الحالي للمشروع وما آلت إليه جميع الأعمال، تمهيدًا للانتهاء من المشروع، كما تمت مناقشة العروض المقدمة لتنفيذ مشاريع الواقع الافتراضي داخل المتحف وأسعار تذاكر الزيارة.وقد وافق مجلس الإدارة علي منح الزائرين المصريين الذين تجاوزت أعمارهم سن ٦٠ عاما فيما يزيد، تخفيضًا بنسبة ٥٠٪. علي أسعار تذاكر دخول المتحف وإعفاء الزائرين المصريين والأجانب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم من دفع رسوم تذكرة الدخول، على أن يدفع المرافق تذكرة كاملة.ونظرًا لحجم المتحف ومساحات قاعاته الواسعة وفي ظل توقعات برغبة البعض بزيارة المتحف على أكثر من يوم، سيتم استحداث تذكرة لمدة يومين متتاليين، على أن يكون سعرها بتخفيض قدره ٢٠% على إجمالي سعر التذكرتين.كما قرر مجلس الإدارة أيضا أن تقوم إدارة المتحف بتحديد تواريخ وتوقيتات محددة لاستقبال زيارات الرحلات المجانية للمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية.وفي إطار قرار مجلس الوزراء بتخفيض العمالة في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قرر مجلس إدارة المتحف المصري الكبير بتخفيض عدد العاملين بالمشروع ابتداءً من يوم امس الأربعاء الموافق ٢٥ مارس وحتي ٨ ابريل ٢٠٢٠مع الاستمرار في الاعمال تمهيدا للانتهاء من المشروع.جدير بالذكر ان أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير هي:٦٠ جنيها للمصريين و٥٠٠ جنيه للأجانب للتذكرة الشاملة، وتشمل زيارة القاعات الرئيسية للمتحف وقاعة الملك توت عنخ آمون و٥٠ جنيها للمصريين و٤٠٠ جنيه للأجانب لزيارة قاعة الملك توت عنخ أمون فقط و٣٠ جنيها للمصريين و٢٠٠ جنيه للأجانب لزيارة القاعات الرئيسية فقط و٥٠ جنيها للمصريين و٦٠ جنيها للأجانب لزيارة المسلة المعلقة، علي أن يكون سعر تذاكر دخول المتحف للطلاب المصريين ٣٠ جنيها وتذكرة دخول المسلة المعلقة ٤٠ جنيها، وسيُمنح الطالب الأجنبي تخفيض ٥٠% علي أسعار دخول المتحف والمسلة للزائر الأجنبي.