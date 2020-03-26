نصف مليون متطوع بريطانى لمواجهة كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن أكثر من 500 ألف شخص سجلوا أسماءهم كمتطوعين للخدمة في مجال الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال هانكوك في تغريدة له على "تويتر"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، إن 560 ألف شخص قد استجابوا لنداء الحكومة للتطوع في مجال الصحة العامة "لهزيمة فيروس كورونا المستجد".وأوضحت الشبكة أن الحكومة البريطانية كانت تأمل في أن يتطوع 250 ألف شخص فقط، مضيفة أنه سيتم تكليفهم بمهام من بينها التسوق، إيصال المستلزمات الطبية والأدوية أو الاحتياجات الرئيسية إلى الأشخاص المعزولين ذاتيًا بسبب الفيروس أو توفير المواصلات للمرضى الخارجين من المستشفيات.يُشار إلى أن المملكة المتحدة شهدت أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، أمس، حيث توفت 87 حالة من ضمنها 21 فى المستشفى نفسه. وقالت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق: إن هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا.