عاصفة ترابية تضرب الفرافرة بالوادى الجديد

ضربت عاصفة ترابية شديدة، منذ قليل، مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وأدت إلى حجب الرؤية تماما على جميع الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى تحسبا لمرورها بباقي مراكز المحافظة.وأكد يوسف مرزوق، رئيس مركز الفرافرة، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المرافق استعدادًا لكافة الآثار المترتبة على هذه العواصف، مشيرا إلى جاهزية كافة مرافق الخدمات حال وقوع أي كوارث أو حوادث على الطرق السريعة.وكان مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أكد أن هناك عدة مناطق سوف تتعرض إلى رياح مثيرة للأتربة، وخاصة على الصحراء الغربية، والسلوم والسواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وواحة الفرافرة، وتصل إلى شمال الصعيد.وأوضح شاهين، أن نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة يستمر الجمعة، على عدة مناطق مع ارتفاع درجات الحرارة، والتى تصل إلى 27 أو 28 درجة مئوية، خاصة على مناطق جنوب الصعيد والوجه البحرى وسيناء.