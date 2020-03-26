الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي بمطرانية أسيوط

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اجتماعه العام الأسبوعي، بمقر مطرانية أسيوط، وتم نقله مباشرًا عبر الصفحة الرسمية للمطرانية.وألقى نيافته عظة روحية دون حضور من شعب الأقباط بأسيوط، وذلك للحد من التجمعات في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وتحرص إيبارشية أسيوط طوال اليوم على نشر عظات روحية وصلوات القداسات المسجلة، للدعم الروحي للأقباط بعد قرار إغلاق الكنائس لمدة أسبوعين.وكان المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد قرر إغلاق الكنائس لمدة أسبوعين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة للحد من انتشار هذا الوباء.