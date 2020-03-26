عازف البلكونة: «كنت عاوز أخفف حدة الحظر عن جيرانى»

على الطريقة الإيطالية حرص عازف الكمان محمد عادل على تبديد سكون ظلمات حظر التجوال الذي فرضته الحكومة، وخرج من شرفة منزله عازفا لجيرانه بمنطقة الأهرام أغنية "ديسباسيتو".ولاقى فيديو العزف إعجاب الكثيرين، إذ استطاع أن يخفف من حدة توتر الأهالي من الفيروس.ويقول "عادل"، الذي أطلق عليه عازف البلكونة، لـ"الدستور": "كنت أحب الموسيقى منذ طفولتي لكني تعلمتها من الصف الثالث الثانوي، ويعود الفضل لأخي الذي شجعني على تعلم العزف".صعوبات كثيرة واجهها "عادل" منها رفض والده الموسيقى، وإجباره على دخول كلية التجارة لكنها كانت الانطلاقة الحقيقية لموهبته، بدأ يتقن الكمان على يد خبيرة روسية تدعى إيجانا، كما تعلم موسيقى الجاز أيضا.ويتابع: "التعلم أون لاين أسهل لأنني لم أجد مدرسا للموسيقى يعلمنى بشكل صحيح، دخلت في التأليف الموسيقي والتوزيع، وحققت حلمي بفتح استديو موسيقي في البيت، دشنت قناة على (يوتيوب) لتعليم الشباب بشكل مبسط".ويواصل: "حصلت على المركز الأول في الكمان والثاني على الجمهورية بمسابقة إبداع، وعملت مع الفنان محمد حماقي بحفل نادي الزهور، وعلي الحجار بساقية الصاوي، وأيضا إيمان البحر درويش".وعن فكرة العزف بشرفة المنزل خلال الحظر قال: "أحد أصدقائي أرسل لي فيديو للإيطاليين وهم يعزفون خلال الحظر لتسلية الناس، عجبتني جدا وقررت تنفيذها، ولم أتوقع هذا الصدى الهائل حول الفيديو.. شعرت بسعادة شديدة وأتمنى أن أتوسع في التأليف الموسيقي في العالم كله".