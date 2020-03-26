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محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحركة الوطنية»: المواطن يلعب دورا رئيسيا في عبور أزمة «كورونا»

الخميس 26/مارس/2020 - 02:15 م
محمد رجب
محمد رجب
حسين العمدة
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طالب الدكتور محمد رجب، المستشار السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية، الشعب المصري العظيم بضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية وتنفيذ جميع التعليمات الصحية حتى تنجو البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت العديد من القرارات الوقائية التي أسهمت بصورة كبيرة في السيطرة على الوباء العالمي حتى هذه اللحظة في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم من ويلات المرض.

وأشار إلى أن المواطن المصري له دور مهم لعبور هذه الأزمة العالمية بأقل الخسائر من خلال بقائه في المنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى لتقليل عملية انتشار المرض.

وأضاف: "استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى محاولة السيطرة على المرض لأطول فترة ممكنة حتى يتم اكتشاف علاج ناجع للفيروس أو تتدخل الطبيعة في حل الأزمة في فصل الصيف الذي بات على الأبواب".

وناشد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة القيام بدورهم في توعية المواطنين بخطورة المرض وطرق الوقاية منه، ودعم جهود الدولة السيطرة على المرض.

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