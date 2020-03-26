بن زايد: شعوب العالم تتطلع لقمة مجموعة العشرين لمواجهة كورونا

أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، أن شعوب العالم تتطلع للقمة الاستثنائية لمجموعة العشرين المقررة، اليوم الخميس، وذلك للخروج بمواقف تعزز المواجهة الجماعية لتفشي فيروس كورونا.وكتب، على حسابه على موقع "تويتر": "نواجه تحديا مشتركا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر".وأعلن أن الإمارات ستشارك في القمة "بروح من التضامن والتكاتف العالمي".ومن المقرر أن تُعقد القمة افتراضيًا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.وستناقش القمة، طبقا للبيان الرسمي، سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.