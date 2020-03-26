«المصري للدراسات» يُطلق «خيرنا لينا» لمساعدة 10 آلاف أسرة

أعلن اللواء هاني غنيم، رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، إطلاق مبادرة "خيرنا لينا" لتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال توفير السلع الأساسية لـ10 آلاف أسرة مصرية في مختلف المحافظات وبخاصة صعيد مصر، في إطار السعي لتخفيف الآثار المترتبة على بقاء المواطنين في المنازل ضمن مجموعة الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال غنيم، في تصريح له، إن المبادره هدفها مساعدة الأسر الأشد احتياجًا من أصحاب العمالة اليومية المؤقتة والباعة الجائلين الذين تضرروا من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتهدف لتوفير عدد من السلع الأساسية ومنها (أرز ودقيق ومكرونة وفول وفاصوليا ولوبيا وعدس وتمر وشاي وسكر وزيت وسمن وصلصة).وتابع مؤسس مبادرة "خيرنا لينا"، المبادرة تقوم على التعاون بين رجال الأعمال وأصحاب شركات المواد الغذائية والسلاسل التجارية وسوف يتم توزيع المساعدات على المواطنين في مختلف المحافظات وبخاصة الصعيد من خلال التنسيق مع المحليات وبالتعاون مع شباب مصر المتطوعين من طلبة وخريجي الجامعات المؤمنين بأهداف المبادرة.كما أكد أن "خيرنا لينا" تستهدف تنظيم حملات إعلانية للترويج للمبادرة للتعريف بها لدى الفئات المستهدفة، بمشاركة عدد من الفنانيين والرياضين والأطباء والإعلامين والسياسيين.