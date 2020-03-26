رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصري للدراسات» يُطلق «خيرنا لينا» لمساعدة 10 آلاف أسرة

الخميس 26/مارس/2020 - 12:57 م
اللواء هاني غنيم
اللواء هاني غنيم
محمد الشريف
طباعة
أعلن اللواء هاني غنيم، رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، إطلاق مبادرة "خيرنا لينا" لتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال توفير السلع الأساسية لـ10 آلاف أسرة مصرية في مختلف المحافظات وبخاصة صعيد مصر، في إطار السعي لتخفيف الآثار المترتبة على بقاء المواطنين في المنازل ضمن مجموعة الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال غنيم، في تصريح له، إن المبادره هدفها مساعدة الأسر الأشد احتياجًا من أصحاب العمالة اليومية المؤقتة والباعة الجائلين الذين تضرروا من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتهدف لتوفير عدد من السلع الأساسية ومنها (أرز ودقيق ومكرونة وفول وفاصوليا ولوبيا وعدس وتمر وشاي وسكر وزيت وسمن وصلصة).

وتابع مؤسس مبادرة "خيرنا لينا"، المبادرة تقوم على التعاون بين رجال الأعمال وأصحاب شركات المواد الغذائية والسلاسل التجارية وسوف يتم توزيع المساعدات على المواطنين في مختلف المحافظات وبخاصة الصعيد من خلال التنسيق مع المحليات وبالتعاون مع شباب مصر المتطوعين من طلبة وخريجي الجامعات المؤمنين بأهداف المبادرة.

كما أكد أن "خيرنا لينا" تستهدف تنظيم حملات إعلانية للترويج للمبادرة للتعريف بها لدى الفئات المستهدفة، بمشاركة عدد من الفنانيين والرياضين والأطباء والإعلامين والسياسيين.

موضوعات متعلقة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

رولا محمود.. القصة الكاملة لإصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن قرارات وزير التعليم اليوم

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

مصطفى عوض يواجه «كورونا» بكل لغات العالم

مقهى الفجيرة الثقافى يطلق مبادرة «شذرات» على التواصل الاجتماعى

«ثقافة أبوظبى» تغلق مؤقتًا جميع المواقع والمراكز الثقافية

ضمن «اقرأ معانا».. عماد أبو غازي في مداخلة حول «الدولة والفنون الجميلة في مصر»