رئيس الصين لمنظمة الصحة العالمية: سنواصل دعم جهود مكافحة كورونا

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينج، قوله في رسالة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن سيطرة بلاده على تفشي فيروس كورونا مستمرة في التحسن، وإنها ستواصل تقديم أقصى ما يمكنها من دعم لمكافحة الفيروس عالميا.وقال الرئيس الصينى لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن بلاده ستعدل محور التركيز في مكافحة المرض بما يتماشى مع الوضع في الداخل والخارج وستواصل دعم المنظمة في جهود التصديللفيروس، حسبما أوردت وكالة شينخوا الرسمية.