«عرّاب الإرهاب».. فضيحة أردوغان وعلاقته بـ«المطيري»

كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة "ماعت جروب"، الدور الذي يقوم به القيادي الإخواني حاكم المطيري، في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسها "جبهة النصرة"، من خلال دعم الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان وعلاقته بالإرهابي.وأضاف التقرير، أن هناك وثائق سرية، أكدت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل شخصيا لرفع الحظر المفروض على الإخواني حاكم المطيري، وتضمنت هذه الوثائق على أنه منع المطيري من دخول تركيا في عام 2013، ولكن سمح له لاحقا بالدخول، بموجب تدخل شخصي من أردوغان.ويعتبر الإخواني حاكم المطيري من أبرز الداعمين للعمليات الإرهابية، كما أسهم بشكل كبير في تناحر الجماعات الإرهابية في سوريا، مسببا بذلك الكثير من الدمار للسوريين في أماكن القتال، ومن أشد الداعمين للخطاب المتشدد، والتي ساعدت بشكل كبير في دمار الكثير من الجماعات الإرهابية.