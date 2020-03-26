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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات ضبط مخالفي قرار الحظر بسوهاج

الخميس 26/مارس/2020 - 12:53 م
حملات
حملات
محمود عبد العال
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أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدات المحلية المختلفة بحملات مكبرة للتأكد من غلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة، والتزام المواطنين بقرار حظر التجوال ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التأكد من الالتزام بقرارات الحظر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا -في بيان له اليوم- أن الوحدة المحلية تابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال بدء من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، حيث التزم جميع المواطنين، مشيرا إلى شن حملة على المحال والمقاهي العامة والكافيهات أسفرت عن ضبط 193 من المضبوطات المختلفة، وتم التنبيه بغلق مجزر جرجا يومي الجمعة والسبت.

وقال أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا إنه تم التأكد من الإلتزام بقرار غلق المحلات التجارية خلال حملات مكبرة لضبط المقاهي والمحلات التجارية المخالفة للقانون وأسفرت الحملات عن ضبط وتشميع عدد 3 مقاهي وعدد 3 سيبر نت، وضبط عدد 7 مخالفات بيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار محمد عبد الحميد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى استمرار حملات التعقيم والتطهير بدائرة المركز لتشمل جميع الوحدات القروية التابعة، ورش الشوارع وتعقيم وتطهير المساجد والكنائس والمنازل.

وفي مركز ومدينة دار السلام، لفت لطفي محمد علي إلى أنه تم تطبيق قرار حظر التجول بالمركز، مشيرا إلى استجابة أهالي المركز للقرار ووجدت الشوارع خالية تماما من المارة بعد غلق المحلات التجارية في المواعيد المقررة وإيقاف جميع المواصلات وحركة المرور، مضيفا أنه تم القيام بحملة تطهير بالتعاون مع شباب الجامعات شملت تعقيم محكمة دار السلام، وإدارة الشباب والرياضة، وهندسة الكهرباء الفرع التجاري، وإدارة المطافي، وإدارة التموين.

وذكر عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج إلى القيام بمتابعة ميدانية للشوارع وقد خلت تماما من المواطنين في نطاق دائرة الحي، مشيرا إلى التنويه عن القرار من خلال سيارة تحمل مكبرًا للصوت طافت شوارع الحي الرئيسية والفرعية.
استمرار حملات ضبط مخالفي قرار الحظر بسوهاج
استمرار حملات ضبط مخالفي قرار الحظر بسوهاج
استمرار حملات ضبط مخالفي قرار الحظر بسوهاج
استمرار حملات ضبط مخالفي قرار الحظر بسوهاج

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