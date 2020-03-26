أحمد كامل يتصدر الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» بـ«قصاد بابك»

استطاع المطرب أحمد كامل أن يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأغنية "قصاد بابك"، وذلك خلال ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية، وتخطت نصف مليون مشاهدة.أغنية "قصاد بابك" من كلمات مصطفى ناصر، ومن ألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، وحرص صناع الأغنية على وضع جملة "خليك في بيتك" مع بدايتها تضامنًا مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والجهات المعنية، تجنبًا لانتشار فيروس "كورونا".وكان أحمد كامل قد طرح مؤخرًا أغنية "قولي" التي كتب كلماتها ولحنها، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية S-lam Shetoz وظهرت في صدارة تريند يوتيوب طوال الأيام الماضية منذ طرحها.يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر، وولا بننسى، وماتزعليش، ومابقتش أخاف، ويا ليل، ومش شرط، وكان في طفل، ومجاذيب" وغيرها.وفي سياق مختلف، احتفل المطرب أحمد كامل بزواجه من نسمة الحرايري، وذلك خلال هذا الشهر الموافق ١١ مارس، وأقام حفل زفاف كبيرًا في نادي الشرطة بحضور مجموعة من نجوم الفن والرياضة.