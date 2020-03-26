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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حظر تصدير البيض لمدة أسبوع في تايلاند بسبب كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:52 م
البيض
البيض
وكالات
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أعلن نائب رئيس وزراء تايلاند ووزير التجارة جورين لاكساناويست، اليوم الخميس، حظر تصدير بيض الدجاج لمدة سبعة أيام لإنهاء النقص في المعروض.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن لاكساناويست القول: "المواطنون قلقون بشأن فيروس كورونا، لذلك ارتفع الطلب ثلاثة أضعاف خلال الأيام القليلة الماضية مما تسببب في حدوث نقص".

وأوضح أنه سوف يقوم بوقف صادرات بيض الدجاج لحين استقرار الوضع.

كما حذر من أنه سوف يتم معاقبة البائعين الذين يبالغون في أسعار البيض بالسجن لفترة تصل إلى سبعة أعوام، أو دفع غرامة بقيمة 140 ألف بات، أو بكليهما.

وأوضح: "تايلاند تنتج 40 مليون بيضة يوميا، وهذا يمكن أن يلبي الطلب الداخلي".

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