رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: تشغيل محال السلع الغذائية يومي الجمعة والسبت

الخميس 26/مارس/2020 - 12:51 م
محال السلع الغذائية
محال السلع الغذائية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه يجب على جميع المحال التجارية والحرفية الالتزام بالقرارات الأخيرة لرئاسة الوزراء بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمولات التجارية بالغلق إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وأشار المحافظ -في بيان له اليوم- إلى أن محال السلع الغذائية بما فيها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن لن تغلق يومى الجمعة والسبت أمام الجمهور، كما أنه لا يوجد حظر تجوال على المواطنين إلا من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا مثل باقى أيام الأسبوع وليست على مدار الأربع وعشرين ساعة.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بعدم التكدس والتزاحم أمام المحال التجارية والسلعية، حيث إن جميع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية متوافرة فى الأسواق المحلية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأكد المحافظ، على مسئولى مديرية ومباحث التموين بضرورة تشديد الرقابة التموينية على كافة الأسواق والمحال والمراكز التجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مع الضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لرفع الأسعار من بعض ضعاف النفوس من التجار الجشعين والذين يحاولون استغلال الظروف الطارئة الحالية لتحقيق مكاسب على حساب المواطن البسيط.
محال السلع الغذائية
محال السلع الغذائية
محال السلع الغذائية
محال السلع الغذائية
محال السلع الغذائية
محال السلع الغذائية

موضوعات متعلقة

ريهام سعيد لـ جدها مؤسس الكبريتاج: أنت سبب مشاكلى

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ200 مليون دولار لخلق الوظائف

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن قرارات وزير التعليم اليوم

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

مقهى الفجيرة الثقافى يطلق مبادرة «شذرات» على التواصل الاجتماعى

«ثقافة أبوظبى» تغلق مؤقتًا جميع المواقع والمراكز الثقافية

ضمن «اقرأ معانا».. عماد أبو غازي في مداخلة حول «الدولة والفنون الجميلة في مصر»

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية