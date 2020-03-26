محافظ أسوان: تشغيل محال السلع الغذائية يومي الجمعة والسبت

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه يجب على جميع المحال التجارية والحرفية الالتزام بالقرارات الأخيرة لرئاسة الوزراء بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمولات التجارية بالغلق إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.وأشار المحافظ -في بيان له اليوم- إلى أن محال السلع الغذائية بما فيها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن لن تغلق يومى الجمعة والسبت أمام الجمهور، كما أنه لا يوجد حظر تجوال على المواطنين إلا من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا مثل باقى أيام الأسبوع وليست على مدار الأربع وعشرين ساعة.وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بعدم التكدس والتزاحم أمام المحال التجارية والسلعية، حيث إن جميع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية متوافرة فى الأسواق المحلية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.وأكد المحافظ، على مسئولى مديرية ومباحث التموين بضرورة تشديد الرقابة التموينية على كافة الأسواق والمحال والمراكز التجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مع الضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لرفع الأسعار من بعض ضعاف النفوس من التجار الجشعين والذين يحاولون استغلال الظروف الطارئة الحالية لتحقيق مكاسب على حساب المواطن البسيط.