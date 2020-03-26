حجر صحي ومنع التجمعات.. تدابير الصين للتغلب على كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، عن الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها الصين للتغلب على فيروس كورونا، وكان أولها تطبيق حجر صحي صارم.كما أغلقت السلطات الصينية جميع المحال التجارية والمصانع والشركات، وتابعت تعقيم الدولة بشكل كامل، كما أوقفت المواصلات ووسائل النقل العام.كما منعت جميع التجمعات والاحتفالات والأنشطة الثقافية والرياضية وألغت الفعاليات، وألغت المسارح ودور العرض والسينمات والجامعات والمدارس.كما طبق سكان مدينة ووهان العزل طواعية، وهو ما كان فاصلا في معركة مكافحة فيروس كورونا.