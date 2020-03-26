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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الثقافة في البيت».. وجبة ثقافية من التليفزيون 9 مساء

الخميس 26/مارس/2020 - 12:45 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
محمد جعفر
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اتفقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مع أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، على بث عروض مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" يوميا عبر قنوات التليفزيون المصري، وخصص رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، موعدا ثابتا على شاشة القناة الثانية، في التاسعة مساء.

وقالت عبدالدايم، في بيان، إن الاتفاق يعد نموذجا لتكاتف مؤسسات الدولة، في إطار حث أبناء الوطن على الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الدولة المصرية بهدف الحفاظ على السلامة العامة.

وأشارت، إلى استمرار البث على قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب" خاصة بعد تحقيق نسبة مشاهدة ضخمة، ما يمثل نجاحًا غير مسبوق ويؤكد وعي الجمهور ورغبته في الحصول على جرعات إبداعية جادة ومميزة، مضيفة أن المواد الإبداعية التي يتم بثها تتنوع بين العروض المسرحية وليالي من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته، حفلات الموسيقار عمر خيرت ونجوم الطرب في الوطن العربي، إلى جانب عروض "الباليه"، منها كسارة البندق، زوربا، بحيرة البجع والأوبرات منها عايدة – كارمن وغيرها وحفلات مركز تنمية المواهب، بالإضافة إلى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية.

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