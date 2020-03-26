مدينة نخل تطلق مبادرة «أنت المسئول» لتطهير منشآت سيناء

أطلق مجلس مدينة نخل في وسط سيناء اليوم الخميس، مبادرة لتطهير وتعقيم المنشآت والمباني الحكومية والخاصة، بالجهود الذاتية تحت اسم "أنت المسئول"، وذلك بالتنسيق مع رؤساء القرى ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.وأشاد سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بالجهود الذاتية للمواطنين وخاصة الشباب، في دعم المبادرة، مع أجهزة المحافظة فى توفير مستلزمات الوقاية وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، مشيرا إلى تواصل تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمدارس والشوارع والميادين العامة في المدينة والقرى التابعة وباقي المنشآت الحكومية والخاصة والدينية، بالجهود الذاتية.وأكد دعم جهود المحافظة وأجهزتها التنفيذية فى عمليات توفير السلع الغذائية للمواطنين فى نطاق المركز والمدينة، بالإضافة إلى استمرار تنظيم حملات الرقابة الدائمة على الصيدليات وجميع محلات الأغذية لضبط الأسعار تخفيفًا العبء عن المواطنين، ومتابعة تعليق أنشطة المراكز التعليمية والحضانات فى نطاق المركز واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.وناشد رئيس المركز والمدينة المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان، والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات.وشدد على جميع أصحاب المحال التجارية بضرورة إغلاق المحال في المواعيد المحددة من الساعة 7 مساء إلى الساعة 6 صباح اليوم التالي، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.