محمد محيي يستعد لطرح أغنية «فوضت أمري»

يستعد المطرب محمد محيي لطرح أحدث أغنياته بعنوان "فوضت أمري" الأسبوع المقبل، عبر يوتيوب، وهي من ألبوم "بتاع زمان"، والأغنية من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي.ويضم الألبوم 18 أغنية، من أبرزها "قضية"، و"هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، "سهرانين"، "فوضت أمري"، "حاجة غريبة"، "واحد يخون"،"ساقي الورد"، وغيرها.وكان محيي قد أطلق مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "سهرانين" من ألبومه المنتظر "بتاع زمان"، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نور حمدي وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، والـMix لمحمود عزت، والـMaster لأمير محروس.وكان آخر ألبومات محمد محيي ألبوم "مظلوم"، الذي طرحه عام 2008 وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وكان من ضمن الأغاني "زى كتير" و"ولا حاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى"، ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائي.