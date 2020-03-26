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محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تسجل 235 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الخميس 26/مارس/2020 - 11:32 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت ماليزيا، اليوم الخميس، 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة يومية، ليصل إجمالي الحالات لديها 2031.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 23، وتضاعف العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا في غضون أسبوع.

ومددت الحكومة، أمس الأربعاء، القيود المفروضة على السفر والتنقل حتى 14 أبريل لاحتواء انتشار الفيروس.

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