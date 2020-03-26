ماليزيا تسجل 235 إصابة جديدة بـ«كورونا»
الخميس 26/مارس/2020 - 11:32 ص
وكالاتطباعة
سجلت ماليزيا، اليوم الخميس، 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة يومية، ليصل إجمالي الحالات لديها 2031.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 23، وتضاعف العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا في غضون أسبوع.
ومددت الحكومة، أمس الأربعاء، القيود المفروضة على السفر والتنقل حتى 14 أبريل لاحتواء انتشار الفيروس.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 23، وتضاعف العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا في غضون أسبوع.
ومددت الحكومة، أمس الأربعاء، القيود المفروضة على السفر والتنقل حتى 14 أبريل لاحتواء انتشار الفيروس.