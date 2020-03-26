«بالأرقام».. أحمد عامر يكشف مخزون مصر من السلع

قال احمد عامر المدير التنفيذي لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة فى رصد أسعار ومعلومات البورصات السلعية، وسوق السلع المحلى المصرى، أن تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمى، ساهم فى هبوط جميع أسعار السلع عالميًا سواء الأساسية أو البترول والأسمدة والمعادن المختلفة، الأمر الذى قد ينعكس بالتبعية على الأسعار بالسوق المحلى خلال الفترات المقبلة.أضاف "عامر"، أن التراجعات العالمية للأسعار تعد من العوامل الإيجابية المترتبة على الأزمة الحالية، خاصة تراجع أسعار النفط الذى يوفر للدولة المليارات التى تصب تلقائيًا في خزينة الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى توافر جميع السلع بالسوق المحلي دون أى قصور سواء فى عمليات التوريد أو الإنتاج بالمصانع والشركات المختلفة.أكد عامر على وصول المخزون الاستراتيجي من السكر إلى مليون طن تكفى ٨ شهور، كما وصلت مخزونات الزيت (صويا وعباد)٣٥٠ الف طن وتكفى حتى ٦ شهور، فيما بلغ مخزو الأرز ١٧٠٠٠٠ طن وتكفى حتى ٥ شهور، مشيرا الى وصول رصيد القمح ليكفى لمدة ٥ شهور، كما وصلت مخزونات الدواجن إلى ٢٠٠٠٠ طن وتكفى لمده ١٢ شهرًا ومخزونات الفول الى ٢٢ ألف طن وتكفى لمده ٤ شهور.ووصلت مخزونات اللحوم الحية ١٥٠٠٠٠ ألف رأس وتكفى ٣٠ شهر ة مخزون اللحوم المجمدة إلى ٣٥٠٠ الف طن وتكفى ٧شهور، كما بلغ مخزون المكرونة ٦٥٠٠ طن لتكفى ٥ شهور.وأشارعامر إلى وصول إجمالى السلع المستوردة عن طريق المراكب التابعة للقطاع الخاص خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لبعض السلع الأساسيه بخلاف شهر مارس تكشف عن إضافة رصيد آخر للمخزون السلعي، حيث بلغ رصيد القمح ٢،٥٩٢،٠٩٤ طن والذرة ١،٧٠١،٥٣٣ طن، والفول٦٥،٧٨٣ طن، والزيت ٢٠٤،٢٦٨ طن، وبذر الصويا ٣٦٧،٥٤٨ طن.أوضح عامر أن هذه الكميات أكبر بكثير من حجم الاستهلاك المحلي، وأن مايحدث من ارتفاعات فى بعض السلع مؤخرا نتيجة للسلوك الخاطئ للمستهلكين نتيجة التكالب على شراء السلع الغذائية لا سيما القابلة للتخزين مثل السكر والأرز والزيت والدقيق والبقوليات ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء، فضلا عن استغلال بعض تجار التجزئة لهذه الأزمة وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر لتحقيق أقصى مكاسب وهو ما يطلق عليه "بزنس الأزمات" على غرار تلك الممارسات التى جرت من قبل تجار الكمامات الطبية والنطهرات والكحول الاثيلينى وغيرها من المنتجات المطلوبة خلال الفترة الحالية لمواجهة الأزمة.أشار المدير التنفيذى لأسواق إلى توافر جميع السلع بالأسواق، مطالبا المستهلكين بعدم الهلع، مشددا على أن هناك غرف عمليات كاملة وغرف مركزية على مستوى المحافظات لمتابعة توافر السلع فى الأسواق، ومتأهبة للتعامل مع أى سيناريوهات.و حول إمكانية توفيسر السلع حال تطبيق ما جرى من إجراءات فى بعض الدول العربية كفرض حظر تجوال، أو تعيين قوات أمن فى السلاسل أو المحال لتجنب التكالب على السلع من المستهلكين قال عامر، أن هناك تنسيق على اعلى مستوى للتعامل مع تلك السيناريوهات فى ظل جاهزية الدولة لحماية الأسواق، لكن هناك أمل فى وعى المستهلك وعدم التكالب على شراء السلع.ألمح عامر إلى أن القرارات الأخيرة من خفض أسعار الطاقة وخفض أسعار الفائدة ستنعكس إيجابيًا على تكلفة الإنتاج مما يحسن بدوره السعر النهائي للمنتج الذي يصل للمستهلك، فى ظل الخطط التى وضعتها الشركات لإضافة خطوط إنتاج جديدة، مؤكدا على أن حالت التكالب وصلت لمرحلة التشبع نتيجة عمليات التخزين التى قام بها المستهلكوم خلال الاسبوعين الماضيين ولم تحدث اى ازمات او نقص فى السلع الاستراتيجية.أشار عامر إلى أن أسعار المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج شهدت تراجعًا خلال الشهر الحالى وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج النهائية، فضلاعن وجود مخزون لدى المصانع يكفى لفترة طويلة زيادة فى الحرص لتأمين الطلبات المستقبلية.