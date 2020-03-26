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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصات الأوروبية وأسواق النفط تتلون بالأحمر

الخميس 26/مارس/2020 - 11:26 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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انخفضت أسعار النفط اليوم عقب مكاسب حققتها لثلاثة أيام، إذ فاقت احتمالات انخفاض الطلب على الخام بسبب قيود السفر والعزل أثر الآمال المعلقة على تحفيز أمريكي طارئ بقيمة تريليوني دولار.

وتراجعت عقود "برنت" بنسبة 2.3% إلى 26.75 دولار للبرميل، وهبطت عقود المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.2% إلى 23.71 دولار للبرميل. والخامان القياسيان انخفضا بنحو 60% منذ بداية العام الجاري.

ودعم مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع الأربعاء مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار يهدف لمساعدة العاملين العاطلين والصناعات المتضررة من وباء فيروس كورونا. لكن في ظل انكماش سريع للطلب وارتفاع الإنتاج، فإن آفاق النفط تظل قاتمة.

وعلى صعيد متصل قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 1.6 مليون برميل خلال الأيام السبعة الماضية، بما يمثل زيادة للأسبوع التاسع على التوالي.

وفيما يتعلق بتداولات الأسهم، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم ونزل المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" بنسبة 2%، مع انخفاض الأسهم الألمانية بنسبة 1.8%، إذ أظهر مسح أن معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد بأوروبا تراجعت بشدة لأدنى مستوياتها منذ 2009.

كما نزلت الأسهم الإيطالية والإسبانية بما يتراوح بين 2.2% و2.5%، مع تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا 7500، بينما ارتفع العدد في إسبانيا إلى ما يزيد علي 3400 متجاوزا إجمالي معدل الوفيات في الصين.

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