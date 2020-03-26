مبادرة شبابية لتعقيم قرى المنيا ضد كورونا (صور)

دشن شباب قرية دروة التابعة لمركز ملوي محافظة المنيا حملة لتطهير وتعقيم شوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات، وذلك فى إطار الجهود الأهلية المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالقرى.وجهز أهالي القرية أدوات التطهير والتعقيم، معلنين شعار "احمي نفسك احمي بلدك"، مطالبين بانضمام باقي شباب القرية لهم، وتوفرت الأدوات بالمجهود الذاتي.وقاد الشباب حملة توعية باستخدام مكبرات الصوت والمرور على المنازل من أجل توعيتهم بخطورة الفيروس وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه، مطالبين الأهالي بالالتزام فى المنازل، وإغلاق المحلات في الموعد المحدد والالتزام بحظر التجوال الذي أقره رئيس الوزراء.وقال ياسين مصطفى، أحد شباب القرية، لـ"الدستور" إن المبادرة جاءت فكرتها بناء على دور المشاركة المجتمعية التى تربي عليها أبناء القرية والتى تظهر معادنهم وقت الشدائد التى تمر بها البلاد.ولفت إلى أن الأهالى أسهموا فى جمع أدوات التعقيم، سواء المواد الصحية أو أدوات الرش، بالإضافة إلى تقسيم أنفسهم فرق تجوب الشوارع لرش وتعقيم البيوت وأبواب المنازل والحوائط والأسوار العامة، وغيرها من المناطق التى كانت تشهد ازدحامًا.