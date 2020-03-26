هاني الناظر يكشف موعد اعتماد مصل «كورونا» (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن العلماء في هذه الفترة يعملون على أمرين لمواجهة فيروس كورونا والفيروسات الأخرى، هما الأدوية والأمصال.وأضاف الناظر خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصل يأخذه الإنسان الطبيعي مثل التطعيم، حتى لا يتعرض للإصابة في أي وقت، وهذا الأمر في أقل من شهور سيكون معتمدًا للاستخدام، لافتًا إلى أن المركز القومي للبحوث يسهم في هذا الأمر.وأشار إلى أن الأدوية التي يبحث عنها العلماء، حققت نتائج جيدة، ولكن لم يتم الإفصاح عنها حتى لا يتسابق الناس على شرائها قبل اعتمادها، لافتًا إلى أنه تم إجراء اختبارات لهذه الأدوية ونجحت ولكن العلماء ينتظرون وقت اعتمادها.