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محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 9 منشأت خاصة فى دمياط خالفت قرار الحظر

الخميس 26/مارس/2020 - 11:21 ص
غلق
غلق
حسام فهمي
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تحركت حملات مكبرة من الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، للتأكد من تطبيق قرارات الحظر وغلق المحال التجارية، في القرى والمراكز.

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع كافتيريا وصالة رياضية بمركز شباب مدينة ميت أبوغالب، فضلًا عن غلق ٧ مراكز "سيبر نت".

وأكدت محافظ دمياط على أنه تم تطبيق قرار إيقاف حركة المواطنين وخلو شوارع المحافظة تمامًا من حركة المارة حتى السادسة صباحًا مع انتشار مكثف لرجال الشرطة، مشيدة بدورهم الفعال بالخطة الشاملة لمواجهة أى تداعيات للفيروس المستجد.

وناشدت الدكتورة منال عوض أبناء دمياط بضرورة التزام المنازل من أجل سلامة الجميع لتسهيل مهمة الدولة فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

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