تجديد حبس «ديلر» التجمع الخامس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بعدما ضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها على عملائه بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، قد أكدت قيام "خالد.م"، 24 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، ومتخذًا من منزله وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت نحو ربع كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.