تأجيل إعلان العطاءات الفائزة بتطوير محطة الطاقة الشمسية بالظفرة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن دائرة الطاقة في أبوظبي أرجأت إعلان العطاءات الفائزة بتطويرمحطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 جيجاوات في منطقة الظفرة.وأفادت الوكالة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، نقلا عن عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن الاجتماع الذي كان سيُعقد يوم 18 مارس لفتح العطاءات النهائية لتطوير المحطة تأجل.وأضافت أنه تم اتخاذ القرار في ضوء القواعد التي تحظر عقد اجتماعات تضم عددا كبيرا من المشاركين بسبب تفشي فيروس كورونا.ونقلت عن المرر قوله "نراقب كذلك بشكل دائم تأثيرات الوضع الراهن على الاقتصادات العالمية وأسعار الطاقة، سواء كانت النفط أو مصادر الطاقة المتجددة، وتوافر المنتجات والمعدات المستوردة الضرورية لمواصلة مشاريع الطاقة الشمسية والنووية".وذكرت الوكالة أن دائرة الطاقة ستواصل ضمان استمرارية الإمدادات الآمنة والموثوقة للمياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء.وأبوظبي هي عاصمة الإمارات، واتخذت الإمارات عدة إجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا تشمل وقف الرحلات الجوية الدولية وإغلاق المساجد والمدارس ومراكز التسوق والمراكز التجارية والمطاعموحثت السكان على البقاء في منازلهم.