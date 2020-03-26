رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل أول وفاة بـ«كورونا» بين أفراد الشرطة الفرنسية

الخميس 26/مارس/2020 - 11:12 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد الشرطة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".

وبدأت السلطات الفرنسية في نقل مصابين بكورونا بالقطار من ستراسبورج شرق البلاد إلى مناطق أخرى للعلاج في مستشفى ميداني عسكري في مدينة مولوز الفرنسية باستقبال المصابين بفيروس كورونا، وذلك لتخفيف العبء عن عدد من المستشفيات.

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، في وقت سابق، عن تسجيل 240 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفيين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.

وفى سياق متصل وجه خبراء الصحة العامة الفرنسيين، ملاحظة تحذيرية بشأن استخدام عقار الكلوروكين المضاد للملاريا ضد المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، لكنهم قالوا، إنه يمكن استخدامه للمرضى ذوي الحالات الخطيرة وفي ظل ظروف صارمة.

يأتي القرار بعد إعلان فريق طبي في مستشفى بمرسيليا، أنه سيعالج المرضى الذين يعانون من الفيروس المميت بالعقار المضاد للملاريا، إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين.

موضوعات متعلقة

ريهام سعيد لـ جدها مؤسس الكبريتاج: أنت سبب مشاكلى

رولا محمود.. أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

مصادر تكشف قرارات وزير التعليم اليوم

16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ200 مليون دولار لخلق الوظائف

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

مقهى الفجيرة الثقافى يطلق مبادرة «شذرات» على التواصل الاجتماعى

«ثقافة أبوظبى» تغلق مؤقتًا جميع المواقع والمراكز الثقافية

ضمن «اقرأ معانا».. عماد أبو غازي في مداخلة حول «الدولة والفنون الجميلة في مصر»

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية