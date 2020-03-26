تسجيل أول وفاة بـ«كورونا» بين أفراد الشرطة الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد الشرطة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وبدأت السلطات الفرنسية في نقل مصابين بكورونا بالقطار من ستراسبورج شرق البلاد إلى مناطق أخرى للعلاج في مستشفى ميداني عسكري في مدينة مولوز الفرنسية باستقبال المصابين بفيروس كورونا، وذلك لتخفيف العبء عن عدد من المستشفيات.أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، في وقت سابق، عن تسجيل 240 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفيين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.وفى سياق متصل وجه خبراء الصحة العامة الفرنسيين، ملاحظة تحذيرية بشأن استخدام عقار الكلوروكين المضاد للملاريا ضد المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، لكنهم قالوا، إنه يمكن استخدامه للمرضى ذوي الحالات الخطيرة وفي ظل ظروف صارمة.يأتي القرار بعد إعلان فريق طبي في مستشفى بمرسيليا، أنه سيعالج المرضى الذين يعانون من الفيروس المميت بالعقار المضاد للملاريا، إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين.