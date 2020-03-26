مستشار «العمل الإيطالية» لـ المصريين: لا تستهينوا بالإجراءات الوقائية

قال الدكتور عاطف متولي، المستشار بوزارة العمل الإيطالية، إنه تم التعامل مع فيروس كورونا في إيطاليا في بداية الأمر باستهتار حتى تزايدت حالات الإصابة والوفاة بشكل كبير جدًا، موضحًا أن السلطات الإيطالية تطبق الآن عقوبات صارمة لمخالفي التعليمات لمواجهة كورونا بعد أن تفشي الفيروس.وأضاق متولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عقوبات المخالفين قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وسحب السيارة، منوهًا بأنهم يبحثون أن يجعلوا زيارة "السوبر ماركت" بالمواعيد، حتى لا يتوجه المواطن إلى "السوبر ماركت" بصورة يومية.وأضاف، أن العمالة غير المنتظمة هي الأكثر تضررًا من الوضع داخل إيطاليا، مناشدًا المصريين أن يلتزموا بالإجرات الوقائية لحماية أنفسهم، معقبًا: "لا تستهينوا بالإجراءات الوقائية".