«تضامن الغربية»: تطوير حضانات الأطفال وتوفير أجهزة تنفس صناعي

أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية عن تطوير وحدة حضانات أطفال وتوفير جهاز تنفس صناعي بقرية شوبر مركز طنطا وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وإحدى الشركات، فى إطار المشاركة المجتمعية.وأشارت وكيلة وزارة التضامن بالغربية -في بيان لها اليوم الخميس- إلى أن أعمال التطوير شملت 5 حضانات، وتشغيل خدمة التنفس الصناعي بأحدث أجهزة التنفس الدولية، لافتة إلى أن تطوير حضانات الأطفال لها أهمية قصوى بالنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية ولخدمة أهالى المحافظة.وأكدت أنه لا بد من توفير أماكن رعاية مجهزة بأحدث التجهيزات بالتعاون مع المشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية، لكي تتم رعاية الأطفال علي الوجه الأكمل.