«الصحة الكويتية»: 853 حالة تنهى فترة الحجر الصحى

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 208 حالات حتى الآن.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 7 حالات، منها حالتان في وضع حرج، وخمس حالات مستقرة، لافتا إلى أنه تم حتى الآن إجراء أكثر من 17 ألفا و787 مسحة مخبرية، إضافة إلى إنهاء 853 شخصا لفترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم.ولفت إلى أنه وفقا للتقرير الـ65 الصادر أمس من منظمة الصحة العالمية، ارتفع حجم الإصابات في دول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 422 ألف حالة إصابة، منها نحو 341 ألف حالة إصابة خارج الصين، وأكثر من 81 ألف إصابة داخل الصين.وتابع السند أنه فيما يخص إقليم دول شرق المتوسط، ولذي تنتمي إليه الكويت، ويضم 22 دولة، هناك 21 دولة أعلنت عن وجود أكثر من 32 ألف حالة إصابة بها، فيما لم تعلن دولة واحدة وجود أي إصابات بها، بينما بلغت حالات الشفاء في دول الإقليم أكثر من 10 آلاف و232 حالة شفاء، من إجمالي نحو 109 آلاف حالة شفاء عالميا.ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية مجددا، المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع الكويتي، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وفقا للتدابير المعلنة من قبل وزارة الصحة العالمية.