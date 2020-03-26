فيتنام تضع عشرات الآلاف فى الحجر الصحى

أرسلت فيتنام عشرات الآلاف من الأشخاص إلى معسكرات للحجر الصحى مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين من الخارج هربًا من وباء فيروس كورونا المنتشر فى أوروبا والولايات المتحدة.وعلى الرغم من أن فيتنام واحدة من أفقر دول جنوب شرق آسيا، فقد ضمنت جهودها لمكافحة الفيروس، التي حظيت بالإشادة في الداخل، تقليل عدد الإصابات بها مقارنة بالعديد من دول الجوار.وأظهرت البيانات الرسمية أنه بحلول، اليوم الخميس، بلغ عدد الذين تم عزلهم في المراكز التي يديرها الجيش 44955، بانخفاض نحو 15 فى المئة عن أرقام يوم الإثنين، مع انتهاء الحجر الصحي لكثيرين ممن عادوا إلى الوطن في بدايات مارس.وذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أن هناك 148 إصابة فقط في البلاد ولم تحدث أي وفيات، ومعدل الإصابة في فيتنام أقل من أي دولة في المنطقة باستثناء ميانمار ولاوس، حيث كانت الاختبارات محدودة للغاية.وتظهر الأرقام الرسمية أن فيتنام فحصت أكثر من 30 ألف شخص.