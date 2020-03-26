الزراعة تواصل متابعة محصول القمح في المحافظات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة، متابعة محصول القمح في المحافظات لدعم المزارعين.وقال تقرير وزارة الزراعة إن هناك متابعة من خلال لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة، وأمراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل أى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الإنبات لزيادة الإنتاج.وكانت وزارة الزراعة، أعلنت منذ بداية زراعات محصول القمح تشكيل لجان دورية للمرور على زراعات القمح، وتكليفات لـ28 مديرية بالمتابعة الدورية، مشيرة إلى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول "القمح" تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحد، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.