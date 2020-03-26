استمرار حركة الملاحة وسقوط أمطار خفيفة بالإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار خفيفة ولم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن عمليات مغادرة وسفر السفن والبواخر ووصولها ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.وطالب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين بضرورة توخي الحذر عند دخول وخروج الشاحنات وحركة الملاحة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة.