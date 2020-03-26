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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطلين ضربا مسنا لخلاف على الميراث بالإسكندرية

الخميس 26/مارس/2020 - 11:00 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما الشروع في قتل مسن بعد التعدى عليه بالضرب بعصا خشبية وسلاح أبيض، لوجود خلافات علي الميراث، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد طارق هندي، مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها مُسن، مقيم بدائرة القسم، مصاب بكسر عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجروح وكدمات متفرقة ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال زوجته قررت بأنه أثناء تواجدها بشقتها وحال عودة زوجها من الخارج تناهى إلى سمعها أصوات خارج باب شقتها، وباستطلاعها الأمر وجدت زوجها ملقى أمام الشقة وبه الإصابات المُشار إليها، وعُثر بمكان الواقعة على قطعة سلاح أبيض "سكين".

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة ابن شقيق زوجته وعاطل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بذات العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بعقده العزم على قتل المجنى عليه وزوجته لسابقة وجود خلافات عائلية حول الميراث.

وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بالمتهم الثاني، وقاما بإعداد سلاح أبيض "سكين" المعثور عليه بمحل الواقعة وكذا عصا خشبية "شومة"، بمواجهة المتهم الثاني بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدها وقرر باقتصار دوره على مراقبة وتأمين محل الواقعة حال قيام المتهم الأول بتنفيذها، تم بإرشاد المتهم الأول ضبط العصا المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملوثة بالدماء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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