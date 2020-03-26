3 أبراج لا تعبر عن احتياجاتها في العلاقة العاطفية

- برج السرطان:



- برج العذراء:



- برج العقرب:



لكل شخص متطلباته في العلاقة العاطفية إلى جانب الحب والاحتواء والأمان، والتي كثيرا ما يرغب في أن يحققها الشريك من تلقاء نفسه، ولكن إذا كان الطرفان على درجة عالية من التفاهم والانسجام، ففي بعض الأحيان يكون هناك حاجة إلى مناقشة مباشرة وصريحة بين الشريكين ليوضح أحدهما ما يحتاجه من الآخر.و تتحدث اليوم لـ " الدستور" خبيرة الابراج وعالمة الفلك "منى أحمد"عن أبراج يجدون صعوبة في التعبير عن احتياجاتهم في العلاقة العاطفية، لأنهم كثيرا ما يعتبرون ذلك دليلا على الضعف.حساسية مواليد برج السرطان الشديدة تجعلهم يتجنبون التعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم في العلاقة، ليس لأنهم اشخاص كتومين، بل خشية من أن يبدو ضعفاء أمام الشريك، أو أن يوصفوا بالدراميين والمبالغ في انفعالاتهم، لذلك دائما يترددون بشأن التعبير بصراحة عما يحتاجوه من الشريك.على عكس ما قد يتوقعه الكثيرون، يواجه مواليد برج العذراء أيضا مشكلة في التعبير عن احتياجاتهم في العلاقة العاطفية، وذلك يرجع إلى تركيزهم على الاهتمام بالشريك ووضع احتياجاتهم في صدارة أولوياتهم، ودائما ما يركزون طاقتهم في الاعتناء بالشريك وما يتعلق بمصلحته، ولكن إذا تعلق الأمر باحتياجاتهم الخاصة، فهم عادة ما يلجأوون إلى تجنب التعبير عنها قبل أن يصلون إلى مرحلة الانفجار ويظهرون كل ما أخفوه من مشاعر.يأتي مواليد برج العقرب من بين أكثر الأشخاص حساسية وغموض، وعلى الرغم من كونهم أشخاص سريعين الانفعال، إلا أنه عندما يتعلق الأمر باحتياجاتهم في العلاقة أيا كانت حتى إذا تعلقوا بشيء ما يزعجهم من الشريك، يلجأوون إلى الكتمان، لأنهم لا يريدون أن يبدون ضعيفين، وكثيرا ما يخفون مشاعرهم ولا يعبرون عما يحتاجونه في العلاقة مراعاة للشريك.إذ يشعرون أن ذلك قد يجرحهم، ولكن في الوقت ذاته يظل الأمر يزعجهم وقد يتحول كتمانهم إلى غضب مخيف وعصبية، إذا استمر الشريك في إهمال احتياجاتهم وفعل ما يضايقهم، حتى إذا لم يقصد ذلك.